JEP – Port du Légué Quai Gabriel Péri Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Port du Légué

Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’étude d’Inventaire du patrimoine des ports, conduite par la Région Bretagne, est l’occasion d’en savoir plus sur celui du Légué, en lien avec le collectif « Histoire maritime du Légué » et la Cinémathèque de Bretagne : un voyage dans le temps et dans les souvenirs pour explorer l’espace portuaire de Saint-Brieuc

[Conservatoire du Littoral]

* Animation et exposition sur l’histoire du port

Samedi et dimanche de 10h à 18h Région Bretagne et collectif Histoire Maritime du Légué

[Le Grand Léjon]

* Visite et exposition sur les travaux du vieux gréement « Le Grand Léjon » et de la maison du Bosco

samedi et dimanche de 14h à 19h par l’association pour le Grand Léjon

* Présentation du voilier Altygo

samedi de 14h à 19h30

* Présentation de la coquille Saint-Jacques

dimanche de 15h à 18h par la « confrérie des chevaliers de la coquille st jacques »

* Animation de danses bretonnes

dimanche de 15h à 16h par le cercle celtique le Roselier

* Chants marins

dimanche à 16h30 : Comme tu pourras et à 17h : La Danaë

[Déversoir de l’île Anita-Conti (aux lapins)]

*Explications sur la passe à poissons et expositions sur les poissons migrateurs

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h par David Étienne, technicien Rivières .

Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Port du Légué Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme