JEP – Port du Légué Quai Gabriel Péri Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Quai Gabriel Péri · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Port du Légué
Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’étude d’Inventaire du patrimoine des ports, conduite par la Région Bretagne, est l’occasion d’en savoir plus sur celui du Légué, en lien avec le collectif « Histoire maritime du Légué » et la Cinémathèque de Bretagne : un voyage dans le temps et dans les souvenirs pour explorer l’espace portuaire de Saint-Brieuc
[Conservatoire du Littoral]
* Animation et exposition sur l’histoire du port
Samedi et dimanche de 10h à 18h Région Bretagne et collectif Histoire Maritime du Légué
[Le Grand Léjon]
* Visite et exposition sur les travaux du vieux gréement « Le Grand Léjon » et de la maison du Bosco
samedi et dimanche de 14h à 19h par l’association pour le Grand Léjon
* Présentation du voilier Altygo
samedi de 14h à 19h30
* Présentation de la coquille Saint-Jacques
dimanche de 15h à 18h par la « confrérie des chevaliers de la coquille st jacques »
* Animation de danses bretonnes
dimanche de 15h à 16h par le cercle celtique le Roselier
* Chants marins
dimanche à 16h30 : Comme tu pourras et à 17h : La Danaë
[Déversoir de l’île Anita-Conti (aux lapins)]
*Explications sur la passe à poissons et expositions sur les poissons migrateurs
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h par David Étienne, technicien Rivières .
Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Port du Légué Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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