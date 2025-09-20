JEP Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

* Visite libre des salons du rez-de-chaussée de la Villa et accès au parc.

Tout le weekend de 14h à 18h.

* Exposition Crash.jpeg de Jonas Hejduk, une exposition déroutante mettant en scène le crash spectaculaire d’une météorite dans la Villa Rohannec’h dans une scénographie inspirée des films de série B.

Du 13 septembre au 2 octobre

*Portes ouvertes d’atelier de Marine Chevanse, plasticienne et autrice, en résidence à la Villa.

Dimanche à partir de 14h .

