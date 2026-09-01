JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h
Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découverte en visite libre du rez-de-chaussée de la villa Rohannec’h : histoire de la villa Rohannec’h hier (maison
d’armateur, école ménagère et collège agricole) et aujourd’hui (maison-atelier pour artistes en résidence de création). .
Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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