JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte en visite libre du rez-de-chaussée de la villa Rohannec’h : histoire de la villa Rohannec’h hier (maison

d’armateur, école ménagère et collège agricole) et aujourd’hui (maison-atelier pour artistes en résidence de création). .

Villa Rohannec’h 9 Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme