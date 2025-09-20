JEP Présentation du « Hall Koskowitz » Hôtel de Ville Toul

JEP Présentation du « Hall Koskowitz » Hôtel de Ville Toul samedi 20 septembre 2025.

JEP Présentation du « Hall Koskowitz »

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Premier étage de l’Hôtel de Ville.

Un fonds de 65 oeuvres réalisées par l’artiste Jacques Koskowitz (1932-1997) est entrée dernièrement dans les collections municipales.Tout public

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est culturel@mairie-toul.fr

English :

Second floor of the Town Hall.

A collection of 65 works by the artist Jacques Koskowitz (1932-1997) recently entered the municipal collections.

German :

Erster Stock des Rathauses.

Eine Sammlung von 65 Werken des Künstlers Jacques Koskowitz (1932-1997) wurde vor kurzem in die städtischen Sammlungen aufgenommen.

Italiano :

Primo piano del Municipio.

Una collezione di 65 opere dell’artista Jacques Koskowitz (1932-1997) è recentemente entrata a far parte delle collezioni comunali.

Espanol :

Primera planta del Ayuntamiento.

Una colección de 65 obras del artista Jacques Koskowitz (1932-1997) ingresó recientemente en las colecciones municipales.

