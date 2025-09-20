JEP Présentation du « Hall Koskowitz » Hôtel de Ville Toul
JEP Présentation du « Hall Koskowitz » Hôtel de Ville Toul samedi 20 septembre 2025.
JEP Présentation du « Hall Koskowitz »
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Premier étage de l’Hôtel de Ville.
Un fonds de 65 oeuvres réalisées par l’artiste Jacques Koskowitz (1932-1997) est entrée dernièrement dans les collections municipales.Tout public
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est culturel@mairie-toul.fr
English :
Second floor of the Town Hall.
A collection of 65 works by the artist Jacques Koskowitz (1932-1997) recently entered the municipal collections.
German :
Erster Stock des Rathauses.
Eine Sammlung von 65 Werken des Künstlers Jacques Koskowitz (1932-1997) wurde vor kurzem in die städtischen Sammlungen aufgenommen.
Italiano :
Primo piano del Municipio.
Una collezione di 65 opere dell’artista Jacques Koskowitz (1932-1997) è recentemente entrata a far parte delle collezioni comunali.
Espanol :
Primera planta del Ayuntamiento.
Una colección de 65 obras del artista Jacques Koskowitz (1932-1997) ingresó recientemente en las colecciones municipales.
L’événement JEP Présentation du « Hall Koskowitz » Toul a été mis à jour le 2025-09-14 par MT TERRES TOULOISES