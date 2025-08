JEP Préservation du patrimoine ferroviaire historique Rue Faraday Le Sourn

JEP Préservation du patrimoine ferroviaire historique Rue Faraday Le Sourn samedi 20 septembre 2025.

JEP Préservation du patrimoine ferroviaire historique

Rue Faraday Dépôt atelier CFCB Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association ouvrira au public son dépôt atelier où des bénévoles présenteront le travail qui est réalisé à longueur d’année pour assurer la maintenance des matériels historiques qui circulent sur la ligne Auray-Pontivy, en particulier dans le cadre du Napoléon Express. Il sera possible de découvrir de près des matériels ferroviaires patrimoniaux des années 50 aux années 80 préservés et entretenus par les CFCB.

Des navettes assurées par autorail historique relieront la gare SNCF de Pontivy, rue Alfred Brard, et le dépôt. Les visiteurs pourront donc, soit aller directement sur le site du dépôt, soit prendre en gare un autorail. Des départs de la gare auront lieu entre 10h30 et 16h30 le dimanche, entre 14h et 16h le samedi après-midi. .

Rue Faraday Dépôt atelier CFCB Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 75 15 29 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Préservation du patrimoine ferroviaire historique Le Sourn a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté