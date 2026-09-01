JEP : Préservation du patrimoine ferroviaire Rue Faraday Le Sourn

Informations pratiques

Le Sourn

JEP : Préservation du patrimoine ferroviaire

Rue Faraday Dépôt atelier CFCB Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne proposera le dimanche, à la Gare de Pontivy, des balades de 45 minutes le long du Blavet.

Les visiteurs pourront embarquer à bord des trains, avec inscription sur place, pour des voyages dans la vallée du Blavet au départ de la gare de Pontivy jusqu’à l’écluse de Kerbecher (durée 45 min). Départs toutes les heures de 10 h 30 à 15 h 30. Circulations en boucle (départ et arrivée à Pontivy), aucune autre gare ne sera desservie.

Participation symbolique de 1€ par voyageur (gratuit pour les moins de 3 ans) en raison de la hausse sensible du prix des carburants.

Pour des raisons techniques, les animations prévues en Zone Industrielle à Le Sourn le samedi 19 sont annulées. .

Rue Faraday Dépôt atelier CFCB Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 75 15 29 97

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English :

L’événement JEP : Préservation du patrimoine ferroviaire Le Sourn a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté