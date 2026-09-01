JEP projection du film Blow Up Cinéma l’Etoile Carantec
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma l'Etoile · Carantec
Informations pratiques
Carantec
JEP projection du film Blow Up
Cinéma l’Etoile 11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le thème Patrimoine de la photographie le cinéma l’Etoile propose le film BLOW UP répertorié comme film du patrimoine par l’ADRC.
Ce film du cinéaste italien Michelangelo Antonioni porte un regard moderne sur la perception de la réalité à travers la photographie. Avec David Hemmings et Vanessa Redgrave.
Dans un parc de Londres, un photographe surprend ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buissons.
Présenté et animé par Loïc Goupil, la séance dure environ 2h15. .
Cinéma l’Etoile 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
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English :
L’événement JEP projection du film Blow Up Carantec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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