UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clamecy

JEP – Projections Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

JEP – Projections Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

JEP – Projections Cinéma Casino

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Deux documentaires à voir dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au cinéma Casino avec échange en salle après séances :
– Samedi 19 : « La saga de la chimie à Clamecy » de Bernard Cougnot – 1h12
130 ans d’histoire industrielle à Clamecy, depuis les racines forestières du XIXe siècle jusqu’au site chimique moderne de Solvay, à travers les témoignages de ceux qui ont participé à cette aventure humaine et économique.
– Dimanche 20 : « Sensible à la lumière – Nicéphore Niépce et la photographie » de Jean-Michel Sanchez et Michel Frizot, en présence de Mathilde Cuvelier, assistante de production – Iconographie sur le film – 45 mn
Le film met en parallèle la découverte de la photosensibilité par Nicéphore Niépce et la naissance de la photographie, à travers ses expériences, des documents de l’époque et sa correspondance.
Entrée libre   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP – Projections Cinéma Casino

L’événement JEP – Projections Cinéma Casino Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Clamecy (Nièvre)