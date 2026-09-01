JEP – Projections Cinéma Casino Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

JEP – Projections Cinéma Casino

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Deux documentaires à voir dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au cinéma Casino avec échange en salle après séances :

– Samedi 19 : « La saga de la chimie à Clamecy » de Bernard Cougnot – 1h12

130 ans d’histoire industrielle à Clamecy, depuis les racines forestières du XIXe siècle jusqu’au site chimique moderne de Solvay, à travers les témoignages de ceux qui ont participé à cette aventure humaine et économique.

– Dimanche 20 : « Sensible à la lumière – Nicéphore Niépce et la photographie » de Jean-Michel Sanchez et Michel Frizot, en présence de Mathilde Cuvelier, assistante de production – Iconographie sur le film – 45 mn

Le film met en parallèle la découverte de la photosensibilité par Nicéphore Niépce et la naissance de la photographie, à travers ses expériences, des documents de l’époque et sa correspondance.

Entrée libre .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English : JEP – Projections Cinéma Casino

L’événement JEP – Projections Cinéma Casino Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais