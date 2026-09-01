JEP – Rally photo « Clic clac, c’est dans la boîte » Place Charles de Gaulle Toul
samedi 19 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Toul
Informations pratiques
Toul
JEP – Rally photo « Clic clac, c’est dans la boîte »
Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Renseignements à la boutique de la cathédrale
En partant de la cathédrale, sillonnez le parcours découverte dans la ville, retrouvez les monuments figurant sur les anciennes photos contenues dans le livret d’indices, photographiez-les avec votre téléphone et revenez à la cathédrale pour une surprise !Tout public
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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 06 85 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Information at the cathedral gift shop
Starting from the cathedral, follow the discovery trail through the city, locate the landmarks shown in the old photos in the clue booklet, take pictures of them with your phone, and return to the cathedral for a surprise!
L’événement JEP – Rally photo « Clic clac, c’est dans la boîte » Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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