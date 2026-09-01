Informations pratiques

Toul

JEP – Rally photo « Clic clac, c’est dans la boîte »

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Renseignements à la boutique de la cathédrale

En partant de la cathédrale, sillonnez le parcours découverte dans la ville, retrouvez les monuments figurant sur les anciennes photos contenues dans le livret d’indices, photographiez-les avec votre téléphone et revenez à la cathédrale pour une surprise !Tout public

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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 06 85 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Information at the cathedral gift shop

Starting from the cathedral, follow the discovery trail through the city, locate the landmarks shown in the old photos in the clue booklet, take pictures of them with your phone, and return to the cathedral for a surprise!

L’événement JEP – Rally photo « Clic clac, c’est dans la boîte » Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES