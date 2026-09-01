Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Randonnée commentée sur la HentigGlas

Rue Jean Chaptal Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et des Journées du patrimoine, venez découvrir le passé ferroviaire de la voie verte Hentig Glas.

Ancienne ligne de train reliant la gare de Saint-Brieuc au port du Légué, la Hentig Glas est aujourd’hui un axe structurant pour les déplacements doux et un élément clé de la mobilité briochine. Pour en apprendre davantage sur son histoire, rendez-vous le samedi 19 septembre à 11h à l’entrée de la séquence paysagère (départ rue Chaptal entre le garage Skoda et l’aire d’accueil des gens du voyage) pour une balade d’environ 1h30 animée par le Comité de réflexion et d’animation de Cesson et Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Un retour gratuit en bus est proposé à partir de 12h45 depuis le domaine de la Tour de Cesson ; il desservira Cesson Bourg, le Campus Mazier, le Centre les Champs et la Gare SNCF de Saint-Brieuc.

Informations : nos amis les animaux ne sont pas admis à bord des navettes ni sur les sites de visite. De plus, pour des raisons de sécurité, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte tout au long du trajet et des visites.

Capacité maximale : 30 personnes / réservation obligatoire .

Rue Jean Chaptal Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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English :

L’événement JEP – Randonnée commentée sur la HentigGlas Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme