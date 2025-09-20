JEP RANDONNÉE D’ESFAGOUX AUX CHOISINETS Luc

JEP RANDONNÉE D’ESFAGOUX AUX CHOISINETS Luc samedi 20 septembre 2025.

JEP RANDONNÉE D’ESFAGOUX AUX CHOISINETS

Esfagoux Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découverte du Patrimoine local avec une randonnée qui vous mènera d’Esfagoux aux Choisinets.

Le Patrimoine vernaculaire du hameau d’Esfagoux.

Balade de 4kms par des sentiers ombragés jusqu’aux Choisinets.

Visite guidée de l’Orphelinat.

Pique-nique tiré du sac.

Retour pour Esfagoux par le « Calvaire » 1,5km.

Inscriptions obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Langogne Margeride.

Découverte du Patrimoine local avec une randonnée qui vous mènera d’Esfagoux aux Choisinets.

Le Patrimoine vernaculaire du hameau d’Esfagoux, Croix, fontaine, lavoir…

Balade de 4kms par des sentiers ombragés jusqu’aux Choisinets à la découverte du patrimoine naturel haies de frênes bordant les anciens chemins, belles futaies de fayards, fayard remarquable d’Esfagoux…

Visite guidée de l’Orphelinat et découverte de la richesse du patrimoine architectural des Choisinets: église, vestiges du château médiéval…

Pique-nique tiré du sac sous les tilleuls centenaires qui sera précédé de rafraichissements et d’un apéritif à base de gentiane d’esfagoux.

Retour pour Esfagoux par le « Calvaire » 1,5km.

Inscriptions obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Langogne Margeride. .

Esfagoux Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

English :

Discover the local heritage with a hike from Esfagoux to Les Choisinets.

The vernacular heritage of the hamlet of Esfagoux.

A 4km walk along shady paths to Les Choisinets.

Guided tour of the Orphanage.

Packed lunch.

Return to Esfagoux via the « Calvaire » 1.5km.

Registration required at the Langogne Margeride Tourist Office.

German :

Entdecken Sie das lokale Kulturerbe auf einer Wanderung, die Sie von Esfagoux nach Choisinets führt.

Das volkstümliche Kulturerbe des Weilers Esfagoux.

Wanderung von 4 km auf schattigen Pfaden bis nach Choisinets.

Geführter Besuch des Waisenhauses.

Picknick aus dem Rucksack.

Rückweg nach Esfagoux über den « Calvaire » 1,5 km.

Anmeldung beim Office de Tourisme Langogne Margeride erforderlich.

Italiano :

Scoprite il patrimonio locale con una passeggiata che vi porterà da Esfagoux a Les Choisinets.

Il patrimonio vernacolare della frazione di Esfagoux.

Una passeggiata di 4 km lungo sentieri ombreggiati fino a Les Choisinets.

Visita guidata dell’orfanotrofio.

Pranzo al sacco.

Ritorno a Esfagoux attraverso il « Calvaire » di 1,5 km.

Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo di Langogne Margeride.

Espanol :

Descubra el patrimonio local con un paseo que le llevará de Esfagoux a Les Choisinets.

El patrimonio vernáculo de la aldea de Esfagoux.

Paseo de 4 km por senderos sombreados hasta Les Choisinets.

Visita guiada del orfanato.

Almuerzo para llevar.

Regreso a Esfagoux por el « Calvaire » 1,5km.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Langogne Margeride.

L’événement JEP RANDONNÉE D’ESFAGOUX AUX CHOISINETS Luc a été mis à jour le 2025-09-10 par 48-OT Langogne