JEP Randonnée historique à Huberville Huberville

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
L’Association pour la Sauvegarde du patrimoine d’Huberville propose une randonnée historique (5 km env. 3h) à la découverte d’un four à chaux récemment restauré et des anciens manoirs de la Cour et de Franqueterre.
RDV 14h, église d’Huberville (randonnée non accessible poussettes et PMR / accès libre et gratuit) .
Huberville 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
