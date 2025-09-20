JEP Randonnée historique à Huberville Huberville

JEP Randonnée historique à Huberville Huberville samedi 20 septembre 2025.

JEP Randonnée historique à Huberville

Huberville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Association pour la Sauvegarde du patrimoine d’Huberville propose une randonnée historique (5 km env. 3h) à la découverte d’un four à chaux récemment restauré et des anciens manoirs de la Cour et de Franqueterre.

RDV 14h, église d’Huberville (randonnée non accessible poussettes et PMR / accès libre et gratuit) .

Huberville 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : JEP Randonnée historique à Huberville

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Randonnée historique à Huberville Huberville a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin