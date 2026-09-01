Informations pratiques

Le Malesherbois

#JEP | Remise du prix « Malesherbes, Libraire du Roi »

70 Rue du Général Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une rencontre littéraire avec Michel Jullien, lauréat du Prix Malesherbes 2026

À chaque ouvrage, une odeur, un toucher, une mouture typographique, un papier, un caractère ;

À chaque lecteur, une façon de lire, d’accueillir le texte, une hospitalité.

Michel Jullien, lauréat du Prix Malesherbes, le Libraire du roi 2026 pour Le format d’un livre, publié aux éditions Verdier signe un livre drôle et sensible, érudit et fantasque. Comment tenons-nous un livre ? Comment en tournons-nous les pages ?

Un échange entre Michel Jullien et Jean-Marc Providence devrait nous aider à mieux apprécier l’hospitalité et le tempérament des livres que nous aimons… comme de ceux que nous ignorons.

La rencontre se conclura par une séance de signatures dans la librairie. Durée : 45 minutes | Gratuit .

70 Rue du Général Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre-débate « literary success: chance or strategy » and presentation of the Prix Malesherbes, le Libraire du roi 2024, awarded to Sébastien Lapaque for Echec et mat au paradis, published by Actes Sud in August 2024.

L’événement #JEP | Remise du prix « Malesherbes, Libraire du Roi » Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND PITHIVERAIS