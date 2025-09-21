JEP Rencontres à l’Abbaye de Saint-Jacut Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

JEP Rencontres à l’Abbaye de Saint-Jacut Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 21 septembre 2025.

JEP Rencontres à l’Abbaye de Saint-Jacut

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

De 14h à 18h au Verger de l’abbaye

Pommes, Pommes, Pommes Les Mordus de la Pomme, créés en 1987, se donnent pour mission de promouvoir et de sauvegarder le patrimoine fruitier breton en diffusant les variétés anciennes et nouvelles adaptées à nos régions.

De 17h 18h30 à la salle de l’Arbre

Le sentier des douaniers en Bretagne à la découverte du patrimoine maritime en compagnie de Dominique Irvoas-Dantec, ancienne directrice de l’office de tourisme de Rennes.JE .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Rencontres à l’Abbaye de Saint-Jacut Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme