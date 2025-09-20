JEP Saint-Magloire de Léhon Saint-Magloire de Dinan Dinan

JEP Saint-Magloire de Léhon Saint-Magloire de Dinan Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP Saint-Magloire de Léhon

Saint-Magloire de Dinan Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Fondé au milieu du 9e siècle, le monastère bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose comme un modèle du monarchisme breton. Réformé au 17e siècle, Saint-Magloire présente un ensemble complet révélant la vie conventuelle.

Visites libres samedi et dimanche de 10h30 à 18h .

Saint-Magloire de Dinan Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Saint-Magloire de Léhon Dinan a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme