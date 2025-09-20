JEP Saint-Magloire de Léhon Saint-Magloire de Dinan Dinan
JEP Saint-Magloire de Léhon Saint-Magloire de Dinan Dinan samedi 20 septembre 2025.
JEP Saint-Magloire de Léhon
Saint-Magloire de Dinan Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Fondé au milieu du 9e siècle, le monastère bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose comme un modèle du monarchisme breton. Réformé au 17e siècle, Saint-Magloire présente un ensemble complet révélant la vie conventuelle.
Visites libres samedi et dimanche de 10h30 à 18h .
Saint-Magloire de Dinan Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Saint-Magloire de Léhon Dinan a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme