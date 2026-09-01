Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

JEP : Saint-Paul-lès-Dax : un patrimoine vivant

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrir, partager et célébrer un patrimoine naturel, historique et culturel qui s’exprime à travers les associations, la musique, la danse, le chant, les traditions, les artistes et les habitants.

De 9h30 à 21h, venez découvrir les temps forts qui rythmeront la journée au Lac de Christus !

9h30 – 11h : marche découverte de 4,5 km, au départ de la Grange de Christus ;

11h – 12h : concert de la Chorale de l’Amitié Saint-Pauloise ;

12h – 14h : venez vous restaurer en musique avec la Banda Los Chocarreros ;

14h30 – 15h30 : concert de l’harmonie de Christus

16h – 19h : bal avec l’association corps et graphia

17h : course landaise : Avec le Club taurin dacquois et les écarteurs et sauteurs de la cuadrilla du Pôle Espoir face aux vaches de la ganadéria Armagnacaise. Entrée : 12 € – Gratuit : moins de 16 ans

19h30 – 22h : concert de Régine Music (années 80) et grand feu d’artifice à 22h .

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20

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English : JEP : Saint-Paul-lès-Dax : un patrimoine vivant

L’événement JEP : Saint-Paul-lès-Dax : un patrimoine vivant Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grand Dax