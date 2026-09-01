Informations pratiques

Somain

JEP Somain

Somain Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si, samedi 19 septembre, vous partiez à la rencontre de Somain autrement ?

Une porte qui s’ouvre, une façade que l’on redécouvre, une photographie qui raconte une histoire, un géant qui attire les regards… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Somain vous invite à découvrir son histoire au fil de visites, de balades et de rencontres.

De l’église Saint-Michel au quartier de De Sessevalle, en passant par l’Espace Sainte-Barbe et le Prieuré de Beaurepaire, la journée sera rythmée par de nombreuses découvertes. Entre patrimoine, photographie, mémoire et traditions locales, chacun pourra explorer la ville à son rythme.

Au programme :

Église Saint-Michel — visites libres et guidées de 9h30 à 10h30 et de 14h à 17h.

Espace Sainte-Barbe — vernissage de « De Sessevalle 2026 » à 11h, puis visites guidées à 12h, 14h et 16h30.

Prieuré de Beaurepaire — visites des extérieurs, rencontre avec les géants Gisèle et Jean le Messager et exposition « Comment fabriquer son géant ? », de 14h à 17h.

Quartier de De Sessevalle — promenade patrimoniale et bucolique avec Jacqueline Croizille, de 14h30 à 17h.

Centre Socio-Culturel Municipal — projection de « Graines de Coron » à 18h.

Et si, samedi 19 septembre, vous partiez à la rencontre de Somain autrement ?

Une porte qui s’ouvre, une façade que l’on redécouvre, une photographie qui raconte une histoire, un géant qui attire les regards… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Somain vous invite à découvrir son histoire au fil de visites, de balades et de rencontres.

De l’église Saint-Michel au quartier de De Sessevalle, en passant par l’Espace Sainte-Barbe et le Prieuré de Beaurepaire, la journée sera rythmée par de nombreuses découvertes. Entre patrimoine, photographie, mémoire et traditions locales, chacun pourra explorer la ville à son rythme.

Au programme :

Église Saint-Michel — visites libres et guidées de 9h30 à 10h30 et de 14h à 17h.

Espace Sainte-Barbe — vernissage de « De Sessevalle 2026 » à 11h, puis visites guidées à 12h, 14h et 16h30.

Prieuré de Beaurepaire — visites des extérieurs, rencontre avec les géants Gisèle et Jean le Messager et exposition « Comment fabriquer son géant ? », de 14h à 17h.

Quartier de De Sessevalle — promenade patrimoniale et bucolique avec Jacqueline Croizille, de 14h30 à 17h.

Centre Socio-Culturel Municipal — projection de « Graines de Coron » à 18h. .

Somain 59490 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about setting out on Saturday, September 19, to %E0 discover Somain in a whole new way?

A door that opens, a facade waiting to be rediscovered, a photograph that tells a story, a giant that catches the eye… %C0 As part of European Heritage Days, Somain invites you to discover its history through tours, walks, and encounters.

From the Church of Saint-Michel to the De Sessevalle neighborhood, via the Espace Sainte-Barbe and the Priory of Beaurepaire, the day will be filled with many discoveries. From heritage and photography to local history and traditions, everyone can explore the town at their own pace.

On the program:

Saint-Michel Church—self-guided and guided tours from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

Espace Sainte-Barbe—opening reception for “De Sessevalle 2026” at 11:00 a.m., followed by guided tours at 12:00 p.m., 2:00 p.m., and 4:30 p.m.

Beaurepaire Priory—tours of the grounds, meet the giants Gisèle and Jean le Messager, and the exhibition “How to Make Your Own Giant,” from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

De Sessevalle neighborhood—a heritage and scenic walk with Jacqueline Croizille, from 2:30 p.m. to 5:00 p.m.

Municipal Socio-Cultural Center—screening of “Graines de Coron” at 6:00 p.m.

L’événement JEP Somain Somain a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent