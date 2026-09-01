Informations pratiques

Le Malesherbois

#JEP | Spectacle « Le loup des archives »

70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre à 15h, un spectacle humoristique et musical…

Pour retrouver sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans l’immense bibliothèque des archives. Elle espère y découvrir son arbre généalogique et des cousins. Mais elle ignore que, la nuit, les archives sont magiques et qu’un drôle de loup se tient à l’accueil… La folle rencontre entre une petite fille qui cherche sa famille et un loup magique qui a réponse à tout !

Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !

Dès 3 ans

Durée : 50 minutes

Auditorium de l’A-MI

Gratuit .

70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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English :

Saturday, September 21 and Sunday, September 22, 2024, a series of fun and interactive tours to help you understand how books are made!

L’événement #JEP | Spectacle « Le loup des archives » Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND PITHIVERAIS