#JEP | Spectacle « Le loup des archives » Le Malesherbois
samedi 19 septembre 2026 · Le Malesherbois
Informations pratiques
Le Malesherbois
#JEP | Spectacle « Le loup des archives »
70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre à 15h, un spectacle humoristique et musical…
Pour retrouver sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans l’immense bibliothèque des archives. Elle espère y découvrir son arbre généalogique et des cousins. Mais elle ignore que, la nuit, les archives sont magiques et qu’un drôle de loup se tient à l’accueil… La folle rencontre entre une petite fille qui cherche sa famille et un loup magique qui a réponse à tout !
Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !
Dès 3 ans
Durée : 50 minutes
Auditorium de l’A-MI
Gratuit .
70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr
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English :
Saturday, September 21 and Sunday, September 22, 2024, a series of fun and interactive tours to help you understand how books are made!
L’événement #JEP | Spectacle « Le loup des archives » Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND PITHIVERAIS
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