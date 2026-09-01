JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque Médiathèque Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du 30e anniversaire de la Fondation, un stand sera installé vous permettant de rencontrer la déléguée territoriale pour échanger sur la collecte de dons ouverte en faveur de l’église de Bethléem et sur les différents projets portés par cette Fondation. Un espace dédié à l’église de Bethléem et au projet de l’association Résistances d’hier et d’aujourd’hui concernant le lancement d’une souscription pour la rénovation de la Colonne du Crot-Pinçon dédiée aux Martyrs du Droit.

Entrée libre .

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

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English : JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque

L’événement JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais