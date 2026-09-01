JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque Médiathèque Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque
Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du 30e anniversaire de la Fondation, un stand sera installé vous permettant de rencontrer la déléguée territoriale pour échanger sur la collecte de dons ouverte en faveur de l’église de Bethléem et sur les différents projets portés par cette Fondation. Un espace dédié à l’église de Bethléem et au projet de l’association Résistances d’hier et d’aujourd’hui concernant le lancement d’une souscription pour la rénovation de la Colonne du Crot-Pinçon dédiée aux Martyrs du Droit.
Entrée libre .
Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
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English : JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque
L’événement JEP : Stand Fondation du Patrimoine à la médiathèque Clamecy a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
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