JEP Suivez le guide à Château Gaillard Fontenay-le-Comte

6 rue du Pont-aux-Chèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez Château Gaillard dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

> Ouverture de la billetterie le lundi 1er septembre à 14h00

Mythes et majesté suivez le guide à Château Gaillard

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE à 14h00, 15h00 et 16h00

LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE à 15h00, 16h00 et 17h00

Lieu de rendez-vous 6 rue du Pont aux Chèvres

Durée 45 minutes

Public tout public

Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Merci de vous présenter avec votre billet sur le lieu de rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Fin de la billetterie en ligne 1h avant le départ de la visite. Pas de billetterie sur place.

Cet hôtel est nommé Château-Gaillard, puis Moriceau de Cheusse, du nom de la famille qui le possédait de la fin du 17e siècle à la Révolution. Cette demeure était le siège de la seigneurie de Château-Gaillard. L’édifice actuel a été construit entre 1811 et 1816 pour André-Charles Dubois, ancien receveur particulier des contributions directes à Fontenay, et son épouse Marie-Albertine Bousquet, sur les deux niveaux de sous-sol de la demeure précédente, incendiée accidentellement en 1795. La demeure est également connue pour son portail monumental orné d’un groupe sculpté représentant Laocoon et ses fils, Diane chasseresse et Hercule et le lion de Némée.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les élèves du Lycée Notre-Dame vous invitent à une présentation historique du portail sculpté et vous convient ensuite à une visite exclusive de la propriété, guidée par les propriétaires actuels. .

6 rue du Pont-aux-Chèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover Château Gaillard as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie Château Gaillard im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite Château Gaillard nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra Château Gaillard en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

