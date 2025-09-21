JEP Toul en images à Citéa Cinéma Citéa Toul

JEP Toul en images à Citéa Cinéma Citéa Toul dimanche 21 septembre 2025.

JEP Toul en images à Citéa

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

2025-09-21

Redécouvrez Toul à travers des films amateurs et professionnels.

Images d’archives, documentaires et vues originales au programme de la séance.Tout public

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 69 41 citea@mairie-toul.fr

English :

Rediscover Toul through amateur and professional films.

Archive footage, documentaries and original views are on the program.

German :

Entdecken Sie Toul anhand von Amateur- und Profi-Filmen neu.

Archivbilder, Dokumentarfilme und Originalansichten auf dem Programm der Filmvorführung.

Italiano :

Riscoprire Toul attraverso film amatoriali e professionali.

Il programma comprende filmati d’archivio, documentari e vedute originali.

Espanol :

Redescubra Toul a través de películas de aficionados y profesionales.

El programa incluye imágenes de archivo, documentales y puntos de vista originales.

L’événement JEP Toul en images à Citéa Toul a été mis à jour le 2025-09-12 par MT TERRES TOULOISES