JEP Toul en images à Citéa Cinéma Citéa Toul dimanche 21 septembre 2025.
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Redécouvrez Toul à travers des films amateurs et professionnels.
Images d’archives, documentaires et vues originales au programme de la séance.Tout public
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 69 41 citea@mairie-toul.fr
English :
Rediscover Toul through amateur and professional films.
Archive footage, documentaries and original views are on the program.
German :
Entdecken Sie Toul anhand von Amateur- und Profi-Filmen neu.
Archivbilder, Dokumentarfilme und Originalansichten auf dem Programm der Filmvorführung.
Italiano :
Riscoprire Toul attraverso film amatoriali e professionali.
Il programma comprende filmati d’archivio, documentari e vedute originali.
Espanol :
Redescubra Toul a través de películas de aficionados y profesionales.
El programa incluye imágenes de archivo, documentales y puntos de vista originales.
