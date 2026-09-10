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JEP – Toulouse, 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Toulouse

JEP – Toulouse, 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France
Ville
Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
En libre accès

JEP – Toulouse, 200 ans de photographie 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

En libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des JEP, retracer l’histoire de la photographie à Toulouse. Dans ce cadre, un focus sera également fait sur la photographie comme patrimoine en danger.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène
Une histoire de la photographie toulousaine à travers les collections de documents photographiques des Archives municipales. JEP Archives

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