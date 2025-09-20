JEP Tour de Brenan Beaussais-sur-Mer
JEP Tour de Brenan Beaussais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
JEP Tour de Brenan
Tour de Brenan Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite de la tour et de sa table d’orientation patrimoniale sur la baie de Beaussais.
Départ de la Tour pour rejoindre l’oeuvre monumentale de Nancy Lamontagne aux pieds des polders ( ancienne ferme) .
Tour de Brenan Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
