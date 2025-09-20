JEP Tour de l’horloge Tour de l’Horloge Dinan

Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Construite à la fin du 15e siècle pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne.

Profitez d’un panorama exceptionnel sur le centre historique de Dinan.

Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Accès limité. .

Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

