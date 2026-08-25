JEP Tour de l’horloge Tour de l’Horloge Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Horloge · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP Tour de l’horloge
Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Construite à la fin du 15e siècle pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne.
Profitez d’un panorama exceptionnel sur le centre historique de Dinan.
Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Accès limité. .
Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
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English :
L’événement JEP Tour de l’horloge Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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