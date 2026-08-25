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AGENDA · Dinan

JEP Tour de l’horloge Tour de l’Horloge Dinan

samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Horloge · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Tour de l'Horloge
Adresse
Rue de l'Horloge
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

JEP Tour de l’horloge

Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Construite à la fin du 15e siècle pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne.
Profitez d’un panorama exceptionnel sur le centre historique de Dinan.

Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h. Accès limité.   .

Tour de l’Horloge Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40 

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English :

L’événement JEP Tour de l’horloge Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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