JEP Tour de l’Usselskirch RD56 Cimetière de l’Usselskirch Boust

JEP Tour de l’Usselskirch RD56 Cimetière de l’Usselskirch Boust samedi 20 septembre 2025.

JEP Tour de l’Usselskirch

RD56 Cimetière de l’Usselskirch BASSE-PARTHE Boust Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’association Culture et Patrimoine ouvre à la visite libre encadrée la mystérieuse Tour d’Usselskirch à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Classée monument historique en 1930, elle est aujourd’hui le seul vestige religieux restant d’une ancienne église. Bâtiment insolite, sur une face de la tour, une tête de statue romaine ou pré-chrétienne est visible, élément qui ne cessera pas de vous intriguer.Tout public

0 .

RD56 Cimetière de l’Usselskirch BASSE-PARTHE Boust 57570 Moselle Grand Est +33 6 86 70 46 08 cetp.boust@orange.fr

English :

The Culture et Patrimoine association is opening the mysterious Tour d’Usselskirch to guided tours on the occasion of the European Heritage Days. Classified as a historic monument in 1930, it is today the only remaining religious vestige of a former church. A Roman or pre-Christian statue head is visible on one side of the tower, a feature that will never cease to intrigue you.

German :

Der Verein Culture et Patrimoine öffnet den geheimnisvollen Turm von Usselskirch anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals für eine freie Besichtigung unter Anleitung. Der 1930 unter Denkmalschutz gestellte Turm ist heute der einzige verbliebene religiöse Überrest einer alten Kirche. Auf einer Seite des Turms ist der Kopf einer römischen oder vorchristlichen Statue zu sehen, ein ungewöhnliches Bauwerk, das Sie immer wieder neugierig machen wird.

Italiano :

L’Associazione Cultura e Patrimonio apre la misteriosa Tour d’Usselskirch alle visite guidate durante le Giornate Europee del Patrimonio. Classificata come monumento storico nel 1930, è oggi l’unica vestigia religiosa rimasta di un’antica chiesa. Su un lato della torre è visibile una testa di statua romana o precristiana, un elemento che non smetterà mai di incuriosirvi.

Espanol :

La Asociación Cultura y Patrimonio abre la misteriosa Tour d’Usselskirch a las visitas guiadas durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Declarada monumento histórico en 1930, en la actualidad es el único vestigio religioso que queda de una antigua iglesia. En uno de los lados de la torre puede verse la cabeza de una estatua romana o precristiana, un elemento que no dejará de intrigarle.

L’événement JEP Tour de l’Usselskirch Boust a été mis à jour le 2025-08-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS