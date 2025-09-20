JEP Tour Mélusine Vouvant

JEP Tour Mélusine Vouvant samedi 20 septembre 2025.

JEP Tour Mélusine

Place du Bail Vouvant Vendée

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez la tour Mélusine, donjon circulaire de 36 mètres, unique vestige complet de l’ancien château fort de Vouvant.

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Accès gratuit à l’intérieur de la tour Mélusine deux salles voûtées et vue panoramique au sommet.

Durée visite libre d’environ 20-30 minutes.

Accès soumis à la capacité d’accueil de 25 personnes en simultané. .

Place du Bail Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

As part of the European Heritage Days, (re)discover the Tour Mélusine, a 36-meter circular keep, the only complete vestige of Vouvant’s former fortified castle.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes (wieder) den Turm Melusine, einen 36 Meter hohen runden Bergfried, den einzigen vollständigen Überrest der alten Festung von Vouvant.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, (ri)scoprite la Torre Mélusine, un torrione circolare di 36 metri, unica testimonianza completa dell’antico castello fortificato di Vouvant.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, (re)descubra la Torre Mélusine, torreón circular de 36 metros y único vestigio completo del antiguo castillo fortificado de Vouvant.

