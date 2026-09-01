JEP TRONVILLE-EN-BARROIS Tronville-en-Barrois

Informations pratiques

Tronville-en-Barrois

JEP TRONVILLE-EN-BARROIS

6 rue du Finissage Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

– Musée privé de la Poste et des Santons, Bâtiment de Lorraine (1er étage), 6 rue du Finissage (ancienne Rhovyl). Objets anciens de la Poste de 1875 à 1950. Exposition de plus de 500 santons

Samedi 19 septembre de 8h à 12 et de 13h30 à 17h

Contact M. MILLET au 06 18 05 39 70

– Exposition militaire, Bâtiment de Lorraine, 6 rue du Finissage (ancienne Rhovyl), Rez-de-chaussée mais une marche à l’entrée du bâtiment.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h

Contact M. Husson au 06 99 48 11 86 et M. Labbe au 06 87 08 02 18

– Visite et exposition de photographies illustrant le patrimoine industriel de Tronville, Salle du Conseil à la Mairie, 7 rue Salvador Allende.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12 et de 15h à 17h

Contact Mme Krugmann au 06 69 17 60 36Tout public

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6 rue du Finissage Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 18 05 39 70

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English :

– Private Museum of the Post Office and Santons, Bâtiment de Lorraine (1st floor), 6 rue du Finissage (formerly Rhovyl). Antique postal items from 1875 to 1950. Exhibition of over 500 santons

Saturday, September 19, from 8 a.m. to 12 p.m. and from 1:30 p.m. to 5 p.m.

Contact: Mr. MILLET at 06 18 05 39 70

– Military exhibition, Bâtiment de Lorraine, 6 rue du Finissage (formerly Rhovyl), ground floor but with one step at the building’s entrance.

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Contact: Mr. Husson at 06 99 48 11 86 and Mr. Labbe at 06 87 08 02 18

– Tour and exhibition of photographs showcasing Tronville’s industrial heritage, Council Chamber at City Hall, 7 rue Salvador Allende.

Sunday, September 20, from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 5 p.m.

Contact: Ms. Krugmann at 06 69 17 60 36

L’événement JEP TRONVILLE-EN-BARROIS Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE