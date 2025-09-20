JEP Un décor à l’italienne pour un lieu de culture le théâtre municipal Fontenay-le-Comte

22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Découvrez le théâtre municipal de Fontenay-le-Comte dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Samedi 20 septembre

Visite commentée à 10h30

À partir de 8 ans Durée 2h

Rdv au 22 rue Rabelais.

Sur réservation auprès de l’Espace Culturel René Cassin-La Gare au 02 51 00 05 00 ou à ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

Entrez dans l’histoire !

Poussez les portes du théâtre municipal et laissez-vous emporter par la magie d’un lieu emblématique à l’architecture raffinée. Au fil des siècles, il a vu défiler spectacles, artistes et transformations, tout en conservant son charme d’antan.

L’équipe de l’Espace Culturel René Cassin-La Gare vous propose lors d’une visite commentée, un voyage à travers le temps, au cœur de la culture et du spectacle vivant. .

22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover Fontenay-le-Comte’s municipal theater as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie das Stadttheater von Fontenay-le-Comte im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite il teatro comunale di Fontenay-le-Comte nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra el teatro municipal de Fontenay-le-Comte en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

