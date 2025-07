JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau

Dimanche 2025-09-20 10:30:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées du patrimoine

TARIF RÉDUIT 5 euros

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 18h.

Visites guidées selon planning.

Fouées tourangelles cuites sur place sans réservation entre 12h00 et 13h30.

Les réservations ne sont pas nécessaires, la vente de billets se fait sur place.

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 46 89 contact@troglodytedesgoupillieres.fr

