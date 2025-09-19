JEP Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc
Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19 15:00:00
fin : 2025-09-19 17:00:00
Retracez l’histoire du carmel de Saint-Brieuc, entre spiritualité et travail, et évolution architecturale du bâtiment au fil des ans jusqu’au conservatoire à rayonnement départemental.
Sur inscription auprès des archives municipales. .
Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 97
