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AGENDA · Saint-Brieuc

JEP – Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Villa Carmélie · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Villa Carmélie
Adresse
Rue Pinot-Duclos
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

JEP – Villa Carmélie

Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Retracez l’histoire du carmel de Saint-Brieuc, entre spiritualité et travail, et évolution architecturale du bâtiment au fil des ans jusqu’au conservatoire à rayonnement départemental.
Sur inscription auprès des Archives Municipales.   .

Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 97 

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English :

L’événement JEP – Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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