JEP – Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Villa Carmélie · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP – Villa Carmélie
Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Retracez l’histoire du carmel de Saint-Brieuc, entre spiritualité et travail, et évolution architecturale du bâtiment au fil des ans jusqu’au conservatoire à rayonnement départemental.
Sur inscription auprès des Archives Municipales. .
Villa Carmélie Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 97
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English :
L’événement JEP – Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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