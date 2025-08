JEP Village Sidérurgique des Forges des Salles Village des Forges des Salles Sainte-Brigitte

JEP Village Sidérurgique des Forges des Salles Village des Forges des Salles Sainte-Brigitte dimanche 21 septembre 2025.

Village des Forges des Salles Forges des Salles Sainte-Brigitte Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Le village sidérurgique des Forges des Salles incarne le souvenir vivant d'une époque industrielle des 18 e et 19 e siècles. La fabrication de fer, exploitant les ressources locales et fruit du travail acharné de centaines d'individus, s'est perpétuée pendant plus de deux siècles dans ce hameau parfaitement conservé où l'on peut suivre la vie quotidienne de ses habitants, du maître de forge au plus humble ouvrier.

Visites guidées proposées.

Village des Forges des Salles Forges des Salles Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 19 60 55 10

