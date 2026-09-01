AGENDA · Gimeux
JEP | Visite à la tombée de la nuit Gimeux
samedi 19 septembre 2026 · Gimeux
Informations pratiques
Gimeux
JEP | Visite à la tombée de la nuit
Place de la Mairie Gimeux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite du village de Gimeux à la tombée de la nuit.
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Place de la Mairie Gimeux 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie.gimeux@orange.fr
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English :
A visit to the village of Gimeux at dusk.
L’événement JEP | Visite à la tombée de la nuit Gimeux a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac