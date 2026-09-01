Informations pratiques

Gimeux

JEP | Visite à la tombée de la nuit

Place de la Mairie Gimeux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite du village de Gimeux à la tombée de la nuit.

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Place de la Mairie Gimeux 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie.gimeux@orange.fr

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English :

A visit to the village of Gimeux at dusk.

L’événement JEP | Visite à la tombée de la nuit Gimeux a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac