JEP | Visite architecturale de la Maison Martell Cognac

JEP | Visite architecturale de la Maison Martell
16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Une découverte de la Maison Martell sous l’angle architectural lors d’une visite dans la ville de Cognac des sites de la Maison Martell. La visite se conclura par une dégustation d’un cocktail à l’Indigo by Martell, toit-terrasse au 5e étage du bâtiment
16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 96 visites@martell.com
English :
An architectural tour of the Maison Martell sites in Cognac. The tour concludes with a cocktail tasting at Indigo by Martell, a rooftop terrace on the 5th floor of the building.
German :
Eine Entdeckung des Hauses Martell unter architektonischen Gesichtspunkten bei einem Besuch der Standorte des Hauses Martell in der Stadt Cognac. Der Besuch endet mit einer Cocktailverkostung im Indigo by Martell, einer Dachterrasse im 5
Italiano :
Scoprite Martell da un punto di vista architettonico durante un tour dei siti Martell a Cognac. Il tour si concluderà con una degustazione di cocktail all’Indigo by Martell, una terrazza panoramica al 5° piano dell’edificio
Espanol :
Descubra Martell desde un punto de vista arquitectónico durante una visita a las instalaciones de Martell en Cognac. La visita concluirá con una degustación de cócteles en el Indigo by Martell, una terraza en la azotea de la 5ª planta del edificio
