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AGENDA · Bouteville

JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud Domaine Paul Giraud Bouteville

samedi 19 septembre 2026 · Domaine Paul Giraud · Bouteville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine Paul Giraud
Adresse
31 grand'rue
Ville
16120 Bouteville
Département
Charente
Tarif

Bouteville

JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud

Domaine Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nous vous ouvrons les portes de notre domaine à l’occasion des Journées du Patrimoine Visite gratuite de 30 min. avec dégustation de nos produits.
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Domaine Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 03 93 

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English : JEP | Tour and Tasting at Paul Giraud Cognac

We’re opening the doors to our estate for Heritage Days. Enjoy a free 30-minute tour with a tasting of our products.

L’événement JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud Bouteville a été mis à jour le 2026-09-04 par Destination Cognac

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