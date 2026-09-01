JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud Domaine Paul Giraud Bouteville

Informations pratiques

Bouteville

JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud

Domaine Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous ouvrons les portes de notre domaine à l’occasion des Journées du Patrimoine Visite gratuite de 30 min. avec dégustation de nos produits.

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Domaine Paul Giraud 31 grand’rue Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 03 93

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English : JEP | Tour and Tasting at Paul Giraud Cognac

We’re opening the doors to our estate for Heritage Days. Enjoy a free 30-minute tour with a tasting of our products.

L’événement JEP | Visite avec dégustation Cognac Paul Giraud Bouteville a été mis à jour le 2026-09-04 par Destination Cognac