Informations pratiques

Pomarez

JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez

Place de l’Église Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition consacrée à l’architecture et aux décors de l’église, accessible toute la journée.

De 10h à 12h : visite commentée de l’église.

De 14h à 18h : visite commentée de l’église et démonstration de l’orgue .

Place de l’Église Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez

L’événement JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse