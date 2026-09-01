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JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez

samedi 19 septembre 2026 · Pomarez

JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
40360 Pomarez
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Pomarez

JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez

Place de l’Église Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition consacrée à l’architecture et aux décors de l’église, accessible toute la journée.
De 10h à 12h : visite commentée de l’église.
De 14h à 18h : visite commentée de l’église et démonstration de l’orgue   .

Place de l’Église Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez

L’événement JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse

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