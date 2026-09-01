JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez
samedi 19 septembre 2026 · Pomarez
Informations pratiques
Pomarez
JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez
Place de l’Église Pomarez Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition consacrée à l’architecture et aux décors de l’église, accessible toute la journée.
De 10h à 12h : visite commentée de l’église.
De 14h à 18h : visite commentée de l’église et démonstration de l’orgue .
Place de l’Église Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez
L’événement JEP : Visite commentée de l’église de Pomarez Pomarez a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse
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