JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille Le Clos d’Octavie Cherves-Richemont
JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille Le Clos d’Octavie Cherves-Richemont samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille
Le Clos d’Octavie 2 rue du Pont Saint Sulpice Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Voyage au coeur des carrières Célébration de l’art, du mouvement et de l’histoire du 20e siècle autour de deux femmes inspirantes.
.
Le Clos d’Octavie 2 rue du Pont Saint Sulpice Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 63 77 lesjardinsdoctavie@gmail.com
English :
Journey to the heart of careers A celebration of 20th-century art, movement and history around two inspiring women.
German :
Reise ins Herz der Karrieren Feier der Kunst, der Bewegung und der Geschichte des 20. Jahrhunderts rund um zwei inspirierende Frauen.
Italiano :
Viaggio nel cuore delle carriere Una celebrazione dell’arte, del movimento e della storia del XX secolo attorno a due donne ispiratrici.
Espanol :
Viaje al corazón de las carreras Una celebración del arte, el movimiento y la historia del siglo XX en torno a dos mujeres inspiradoras.
L’événement JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac