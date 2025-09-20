JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille Le Clos d’Octavie Cherves-Richemont

JEP | Visite commentée des carrières de pierre de taille

Le Clos d’Octavie 2 rue du Pont Saint Sulpice Cherves-Richemont Charente

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Voyage au coeur des carrières Célébration de l’art, du mouvement et de l’histoire du 20e siècle autour de deux femmes inspirantes.

Le Clos d’Octavie 2 rue du Pont Saint Sulpice Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 63 77 lesjardinsdoctavie@gmail.com

English :

Journey to the heart of careers A celebration of 20th-century art, movement and history around two inspiring women.

German :

Reise ins Herz der Karrieren Feier der Kunst, der Bewegung und der Geschichte des 20. Jahrhunderts rund um zwei inspirierende Frauen.

Italiano :

Viaggio nel cuore delle carriere Una celebrazione dell’arte, del movimento e della storia del XX secolo attorno a due donne ispiratrici.

Espanol :

Viaje al corazón de las carreras Una celebración del arte, el movimiento y la historia del siglo XX en torno a dos mujeres inspiradoras.

