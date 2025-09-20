JEP Visite commentée du buste reliquaire Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou
JEP Visite commentée du buste reliquaire Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou samedi 20 septembre 2025.
JEP Visite commentée du buste reliquaire
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Tout juste arrivé à la médiathèque et à l’occasion des journées du patrimoine, la médiathèque vous propose de (re)découvrir le buste reliquaire de Sainte-Brigide, un objet classé de la commune !
Sur réservation .
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Visite commentée du buste reliquaire Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-09-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme