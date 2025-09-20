JEP Visite commentée du porche et de l’église Notre-Dame d’Avon-les-Roches Avon-les-Roches

Visite guidée de l’église avec M. Rabusseau, auteur du livre « Le Patrimoine d’Avon-les-Roches ».

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Avon Patrimoinevou propose une visite commentée de l’église Notre-Dame d’Avon-les-Roches.

Êtes-vous curieux d’en savoir plus ? Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de ce patrimoine local, guidés par M. Jean-Louis Rabusseau, vice-président de l’association et historien passionné, reconnu pour ses ouvrages dont Le patrimoine d’Avon-les-Roches « .

La visite débutera par une présentation de la commune, puis vous découvrirez en détail le porche et l’église, deux éléments emblématiques de notre histoire. M. Rabusseau partagera avec vous ses connaissances et sa passion, enrichissant ainsi votre expérience et éveillant votre curiosité. .

Rue de Feunet Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Guided tour of the church with M. Rabusseau, author of the book « Le Patrimoine d’Avon-les-Roches ».

German :

Geführte Besichtigung der Kirche mit M. Rabusseau, Autor des Buches « Le Patrimoine d’Avon-les-Roches ».

Italiano :

Visita guidata della chiesa con il signor Rabusseau, autore del libro « Le Patrimoine d’Avon-les-Roches ».

Espanol :

Visita guiada de la iglesia con el Sr. Rabusseau, autor del libro « Le Patrimoine d’Avon-les-Roches ».

