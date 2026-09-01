JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia Théâtre Comœdia Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Comœdia · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia
Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée à partir de 9h30 et à partir de 11h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….
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Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr
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English :
This tour offers a chance to explore this legendary venue—behind the scenes, in the dressing rooms, on the catwalks—as well as the various professions that bring this century-old theater to life, a place that has hosted countless celebrities! Come discover them for yourself…
L’événement JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia Aubagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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