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AGENDA · Aubagne

JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia Théâtre Comœdia Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Comœdia · Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Comœdia
Adresse
Cours Maréchal Foch
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aubagne

JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia

Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée à partir de 9h30 et à partir de 11h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….
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Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87  archives@aubagne.fr

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English :

This tour offers a chance to explore this legendary venue—behind the scenes, in the dressing rooms, on the catwalks—as well as the various professions that bring this century-old theater to life, a place that has hosted countless celebrities! Come discover them for yourself…

L’événement JEP Visite commentée du théâtre Le Comoedia Aubagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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