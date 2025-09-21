JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Rue des 4 Moulins Dinan
JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Rue des 4 Moulins Dinan dimanche 21 septembre 2025.
JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux
Rue des 4 Moulins Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’esplanade de la Fontaine des Eaux une source disparue, un site oublié ?
Découvrez la Fontaine des Eaux à travers une visite commentée retraçant l’histoire de cette source emblématique. Le parcours met en lumière les initiatives récentes pour redonner vie à ce lieu chargé de mémoire. Une plongée captivante dans le passé et le renouveau d’un patrimoine oublié. .
Rue des 4 Moulins Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme