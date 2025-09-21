JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Rue des 4 Moulins Dinan

JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Rue des 4 Moulins Dinan dimanche 21 septembre 2025.

JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux

Rue des 4 Moulins Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’esplanade de la Fontaine des Eaux une source disparue, un site oublié ?

Découvrez la Fontaine des Eaux à travers une visite commentée retraçant l’histoire de cette source emblématique. Le parcours met en lumière les initiatives récentes pour redonner vie à ce lieu chargé de mémoire. Une plongée captivante dans le passé et le renouveau d’un patrimoine oublié. .

Rue des 4 Moulins Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite commentée Esplanade de la Fontaine des Eaux Dinan a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme