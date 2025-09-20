JEP | Visite commentée L’histoire de Chateauneuf-sur-Charente, l’île de la Fuie Châteauneuf-sur-Charente

Île de la fuie Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

(Re)découvrez le bourg sous l’angle de l’histoire et du paysage avec la ville de Châteauneuf-sur-Charente, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et Charente Nature.

Île de la fuie Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 60 65 27

English : JEP | Guided tour « The history of Chateauneuf-sur-Charente, l’île de la Fuie ».

(Re)discover the town through the eyes of history and landscape with the town of Châteauneuf-sur-Charente, the Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) and Charente Nature.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie den Marktflecken unter dem Aspekt der Geschichte und der Landschaft mit der Stadt Châteauneuf-sur-Charente, dem Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) (Rat für Architektur, Städtebau und Umwelt) und Charente Nature.

Italiano :

(Ri)scoprire la città dal punto di vista storico e paesaggistico con la città di Châteauneuf-sur-Charente, il Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) e Charente Nature.

Espanol :

(Re)descubra la ciudad desde el punto de vista de la historia y el paisaje con la ciudad de Châteauneuf-sur-Charente, el Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) y Charente Nature.

