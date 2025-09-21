JEP | Visite dans les coulisses de l’école Paul Bert rue Pierre Weyland Cognac

JEP | Visite dans les coulisses de l’école Paul Bert rue Pierre Weyland Cognac dimanche 21 septembre 2025.

JEP | Visite dans les coulisses de l’école Paul Bert

rue Pierre Weyland Ecole Paul Bert Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’école Paul Bert compte parmi les plus belles écoles de type Jules Ferry de la ville. Cette visite vous propose de découvrir son histoire particulière mais aussi son architecture et ses secrets…

.

rue Pierre Weyland Ecole Paul Bert Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

English :

The Paul Bert school is one of the city?s finest « Jules Ferry » schools. On this tour, you’ll discover its special history, architecture and secrets?

German :

Die Paul-Bert-Schule zählt zu den schönsten Jules-Ferry-Schulen der Stadt. Auf dieser Tour lernen Sie ihre besondere Geschichte, ihre Architektur und ihre Geheimnisse kennen

Italiano :

La scuola Paul Bert è una delle più belle scuole di tipo Jules Ferry della città. Durante questa visita, potrete scoprire la sua storia particolare, la sua architettura e i suoi segreti?

Espanol :

La escuela Paul Bert es una de las mejores escuelas « Jules Ferry » de la ciudad. En esta visita podrá descubrir su particular historia, su arquitectura y sus secretos..

L’événement JEP | Visite dans les coulisses de l’école Paul Bert Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac