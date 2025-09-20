JEP Visite de la Chapelle de la Réconciliation Bourges

JEP Visite de la Chapelle de la Réconciliation Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite de la Chapelle de la Réconciliation

26 Rue Porte Jaune Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite de la chapelle de la Réconciliation Journées Européennes du Patrimoine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle de la Réconciliation de Bourges vous ouvre ses portes. Nichée au cœur de la ville, cette chapelle au charme discret témoigne d’une histoire spirituelle et patrimoniale riche, souvent méconnue.

Des visites libres et commentées seront proposées le samedi et le dimanche, de 15h à 18h, pour découvrir son architecture et son rôle dans la vie locale.

Une belle opportunité de redécouvrir un lieu de silence et de mémoire, au croisement du patrimoine et de la foi. .

26 Rue Porte Jaune Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Visit the Chapel of Reconciliation ? European Heritage Days

German :

Besuch der Kapelle der Versöhnung ? Europäische Tage des Kulturerbes

Italiano :

Visita alla Cappella della Riconciliazione? Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Visita a la Capilla de la Reconciliación ? Jornadas Europeas de Patrimonio

