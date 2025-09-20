JEP Visite de la chapelle et de l’église de Coulaures devant la chapelle Coulaures

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Église Saint-Martin, XIe-XIIe-XVe siècles. Église fortifiée présentant de magnifiques chapiteaux ornés de personnages, d’animaux fantastiques et d’entrelacs datant du XIIe siècle, un retable du XVIIIe.Chapelle Notre-Dame-du-Pont XVe siècle. Lieu de pèlerinage renfermant un retable du XVIIe siècle.

L’association Coulaures Patrimoine propose une visite guidée de la chapelle Notre-Dame du Pont et de l’église Saint-Martin. Venez découvrir, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ces deux lieux de cultes chargés d’histoire !

English : JEP Visite de la chapelle et de l’église de Coulaures

Église Saint-Martin, 11th-12th-15th centuries. Fortified church with magnificent 12th-century capitals adorned with figures, fantastical animals and tracery, and 18th-century altarpiece.Chapelle Notre-Dame-du-Pont 15th century. Pilgrimage site featuring a 17th-century altarpiece.

German : JEP Visite de la chapelle et de l’église de Coulaures

Kirche Saint-Martin, 11. bis 12. bis 15. Jahrhundert, ein Altarbild aus dem 18. Jahrhundert und eine Wehrkirche mit wunderschönen Kapitellen, die mit Figuren, Fantasietieren und Flechtwerk verziert sind: 15. Jahrhundert. Jahrhundert. Pilgerstätte mit einem Altarbild aus dem 17.

Italiano :

Chiesa di Saint-Martin, XI-XII-XV secolo. Chiesa fortificata con magnifici capitelli decorati con personaggi, animali fantastici e intrecci risalenti al XII secolo, pala d’altare del XVIII secolo.Chapelle Notre-Dame-du-Pont XV secolo. Luogo di pellegrinaggio con una pala d’altare del XVII secolo.

Espanol : JEP Visite de la chapelle et de l’église de Coulaures

Iglesia de Saint-Martin, siglos XI-XII-XV. Iglesia fortificada con magníficos capiteles decorados con personajes, animales fantásticos y entrelazos que datan del siglo XII, un retablo del siglo XVIII.Chapelle Notre-Dame-du-Pont Siglo XV. Lugar de peregrinación con un retablo del siglo XVII.

