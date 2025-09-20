JEP Visite de la chapelle Sainte-Jeanne de France Bourges

JEP Visite de la chapelle Sainte-Jeanne de France Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite de la chapelle Sainte-Jeanne de France

6 avenue du 95E de Ligne Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez la chapelle Sainte-Jeanne de France lors d’une visite exceptionnelle dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la chapelle Sainte-Jeanne de France, un écrin spirituel et architectural niché au cœur de Bourges. Ce lieu rare, habituellement fermé au public, révèle un patrimoine à la fois religieux et militaire, chargé d’histoire et d’émotion.

Cette ouverture exceptionnelle est rendue possible grâce à l’aimable autorisation et au soutien du général commandant les écoles militaires de Bourges et du général commandant de l’École du train et de la logistique opérationnelle.

Une occasion unique de pénétrer dans un lieu méconnu et d’en apprécier la richesse patrimoniale. .

6 avenue du 95E de Ligne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Discover the Sainte-Jeanne de France chapel during an exceptional visit as part of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Sainte-Jeanne de France bei einem außergewöhnlichen Besuch im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals.

Italiano :

Scoprite la cappella Sainte-Jeanne de France durante una visita speciale nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Descubra la capilla Sainte-Jeanne de France durante una visita especial en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement JEP Visite de la chapelle Sainte-Jeanne de France Bourges a été mis à jour le 2025-09-13 par OT BOURGES