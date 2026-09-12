JEP visite de la chaufferie biomasse Lunéville
samedi 19 septembre 2026 · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
JEP visite de la chaufferie biomasse
Avenue Paul Kahn Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées de la chaufferie biomasse de la Ville de Lunéville sont programmées.
Horaires des visites le samedi et le dimanche de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h
Sur inscription auprès de Dalkia au 06 45 41 35 81. 10 personnes maximum par créneau de visite (Pas de chaussures à talons !)Tout public
0 .
Avenue Paul Kahn Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 41 35 81
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English :
As part of European Heritage Days, guided tours of the City of Lunéville’s biomass heating plant are scheduled.
Tour times on Saturday and Sunday: 10:30 a.m. to 11:30 a.m. and 2:00 p.m. to 3:00 p.m.
Registration required with Dalkia at 06 45 41 35 81. Maximum of 10 people per tour slot (No high heels allowed!)
L’événement JEP visite de la chaufferie biomasse Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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