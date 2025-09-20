JEP visite de la cité de Clairvivre Cité de Clairvivre Salagnac

JEP visite de la cité de Clairvivre Cité de Clairvivre Salagnac samedi 20 septembre 2025.

JEP visite de la cité de Clairvivre

Cité de Clairvivre 45 rue du Dr Henri Revol Salagnac Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A la découverte de la cité de Claivivre, classée patrimoine du 20ème siècle.

Visites commentées par Jacqueline DESTHOMAS, historienne, sur l’architecture et le plan d’urbanisme de la cité, projection d’extraits de film sur la construction.

Rendez-vous devant le monument Delsuc, au centre de la cité.

English : JEP visite de la cité de Clairvivre

Discover the Cité de Claivivre, a listed 20th-century heritage site.

Guided tours by Jacqueline DESTHOMAS, historian, on the architecture and town-planning of the town, and projection of film extracts on its construction.

Meet in front of the Delsuc monument in the center of the town.

German : JEP visite de la cité de Clairvivre

Entdecken Sie die Siedlung Claivivre, die zum Kulturerbe des 20. Jahrhunderts erklärt wurde.

Jahrhundert. Die Historikerin Jacqueline DESTHOMAS kommentiert die Architektur und den Städtebauplan der Siedlung und zeigt Filmausschnitte über den Bau.

Treffpunkt vor dem Delsuc-Denkmal im Zentrum der Siedlung.

Italiano :

Scoprite la città di Claivivre, classificata come patrimonio del XX secolo.

Visite guidate da Jacqueline DESTHOMAS, storica, sull’architettura e l’urbanistica della tenuta, proiezione di estratti di film sulla costruzione.

Appuntamento davanti al monumento di Delsuc, nel centro della città.

Espanol : JEP visite de la cité de Clairvivre

Descubra la ciudad de Claivivre, declarada patrimonio del siglo XX.

Visitas guiadas por Jacqueline DESTHOMAS, historiadora, sobre la arquitectura y el urbanismo del dominio, proyección de fragmentos de películas sobre la construcción.

Encuentro frente al monumento Delsuc, en el centro de la ciudad.

