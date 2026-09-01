JEP visite de la cité de Clairvivre Cité de Clairvivre Salagnac

Informations pratiques

Salagnac

JEP visite de la cité de Clairvivre

Cité de Clairvivre 45 rue du Dr Henri Revol Salagnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les visiteurs sont invités à découvrir ce lieu chargé de mémoire à travers des visites commentées, des témoignages et des documents d’archives.

Cette immersion permet de comprendre comment une utopie sociale, née il y a près d’un siècle, continue aujourd’hui d’inspirer les valeurs d’inclusion, de solidarité et d’innovation sociale.

Clairvivre est bien plus qu’un ensemble architectural remarquable c’est l’histoire d’un projet humain visionnaire, dont l’esprit demeure profondément vivant.

Gratuit, sans réservation. .

Cité de Clairvivre 45 rue du Dr Henri Revol Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : JEP visite de la cité de Clairvivre

Discover the Cité de Claivivre, a listed 20th-century heritage site.

Visit/lecture by Jacqueline DESTHOMAS, historian, on the architecture and urban planning of the town, and projection of film extracts on its construction.

Meet in front of the Delsuc monument in the center of the town.

L’événement JEP visite de la cité de Clairvivre Salagnac a été mis à jour le 2026-08-26 par Isle-Auvézère